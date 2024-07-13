Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 5,1%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, изменяется понижающий коэффициент — денежное довольствие, которое учитывается при исчислении военных пенсий. Ранее индексация составляла 4,5%, однако ее решено было увеличить.

С начала года учитывается 85,47% денежного довольствия, с 1 октября коэффициент должен был вырасти до 89,32%, однако новая норма устанавливает его в размере 89,83%. Она начнет действовать с 1 октября 2024.

Решение связано с уточнением прогноза социально-экономического развития и с учетом роста индекса потребительских цен на текущий год. Средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 тысячу 600 рублей.