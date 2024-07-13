НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Источник:
Sibnet.ru
116 0

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 5,1%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, изменяется понижающий коэффициент — денежное довольствие, которое учитывается при исчислении военных пенсий. Ранее индексация составляла 4,5%, однако ее решено было увеличить.

С начала года учитывается 85,47% денежного довольствия, с 1 октября коэффициент должен был вырасти до 89,32%, однако новая норма устанавливает его в размере 89,83%. Она начнет действовать с 1 октября 2024.

Решение связано с уточнением прогноза социально-экономического развития и с учетом роста индекса потребительских цен на текущий год. Средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 тысячу 600 рублей.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Антироссийские санкции вызовут крах долларовой системы
Работающим россиянам с детьми ввели 13-ю зарплату
Путин ввел прогрессивную шкалу НДФЛ
Комитет Госдумы одобрил законопроект о майнинге
смотреть все
Экономика #Деньги #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi запустит «темную фабрику» смартфонов
АвтоВАЗ поднял цены на свои модели
Украинские военные передали России координаты бункера с генералами
Уничтожение военной колонны ВСУ попало на видео
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
95
Байден пообещал укрепить ПВО Украины
56
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
46
Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению YouTube
37
Юлию Навальную включили в список террористов и экстремистов
28
Депутат предложил запретить никабы в Новосибирской области