Маркетплейс Wildberries запустил экспресс-доставку за 15 минут. Ранее минимальный срок доставки заказов на площадке составлял пять часов.

Экспресс-доставка на Wildberries стала возможной благодаря сотрудничеству с компанией «Даркстор у дома». Этот проект владеет сетью экспресс-складов. Партнерство носит эксклюзивный характер.

Новая модель доставки пока не запущена окончательно, к ней постепенно подключают новых продавцов. Пока к сервису подключены 20 продавцов в категориях «техника» и «товары для дома», однако их число будет расти.

Пользователю достаточно выбрать определенный товар и добавить его в корзину. Если продавец поддерживает экспресс-доставку до двери, при оформлении заказа клиенту предложат выбрать соответствующую опцию.

Сейчас экспресс-доставка поддерживается в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону и Самаре. В дальнейшем перечень населенных пунктов увеличат.