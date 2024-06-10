Сотрудникам морга предлагали деньги за обнаженные фото Жанны Фриске

Сотрудникам морга предлагали миллион рублей за обнаженные снимки певицы Жанны Фриске, рассказал ее отец Владимир Фриске в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

«Когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью. Сначала 500 тысяч, а потом уже миллион предложили, но они (сотрудники морга) молодцы, отказались», — рассказал Фриске.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и наиболее распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.

По словам отца певицы, глиобластому ей диагностировали в 2014 году, тогда же она начала лечение. Ей становилось то лучше, то хуже — в зависимости от лекарства.

Один из врачей предложил дорогостоящий препарат, от которого после первой дозы Фриске стало еще хуже. Отец предполагает, что это был мошенник, потому что он не смог связаться с этим доктором после смерти дочери.