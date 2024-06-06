Семья Заворотнюк обратилась к неравнодушным

Обращение к тем, кто поддерживал семью Анастасии Заворотнюк, появилась в соцсети на девятый день со дня смерти актрисы.

«Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами», — говорится в обращении.

Родственники актрисы в частности поблагодарили коллектив ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева, коллега актрисы, все монастыри и поклонников.

«Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!» — попросили близкие актрисы.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.