Rutube подготовили к приему всех российских пользователей YouTube

Сервис Rutube с точки зрения технической возможности уже готов принять всех россиян, которые продолжают потреблять контент на платформе YouTube, заявил заместитель генерального директора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский.

«Мы прорабатываем такие варианты развития событий, и могу сказать со стопроцентной уверенностью, что мы готовы. Более того, это уже проверено: проведены ряд испытаний и тестов, которые показали, что мы сможем в течение короткого времени принять всех пользователей», — сказал он.

По его словам, в настоящее время штат службы модерации контента Rutube увеличен в четыре раза из-за увеличения количества контента на платформе. Теперь премодерация идет в среднем не более пяти минут.

«Более того, мы отключили премодерацию для верифицированных каналов, авторам которых мы доверяем. На них модерация проходит автоматически с применением технологии машинного обучения», — подчеркнул Косинский.