Максим Фадеев анонсировал возвращение новой Глюкозы

Продюсер Максим Фадеев сообщил о возвращении проекта Глюкоза, новая песня выйдет в пятницу, 19 апреля.

«Как и обещал, возобновляем проект с оригинальным голосом и креативом», — написал Фадеев в телеграм-канале.

Глюкоза вернется с треком «Мыши», который выйдет 19 апреля. Кто будет скрываться за образом, продюсер не сообщил.

Ранее проект Глюкоза представляла певица Наталья Чистякова-Ионова. После скандала с «голой вечеринкой», где присутствовала певица, Фадеев заявил, что не желает больше ассоциировать проект с артисткой и перезапустит его.