Пользователи сторонних приложений, которые используют API платформы и скрывают рекламу в видео, могут столкнуться с замедленной загрузкой роликов и ошибкой «Контент недоступен», предупредила поддержка YouTube.

«Наши условия не позволяют сторонним приложениям отключать рекламу, поскольку это не позволяет автору получать вознаграждение за просмотры, а реклама на YouTube помогает поддерживать авторов», — говорится в сообщении компании.

Ограничения могут коснуться пользователей таких приложений, как AdGuard, браузеров Opera GX и сервис-клиентов наподобие YouTube ++. Весной прошлого года YouTube уже проводил тестирование опции, которая запрещает просматривать видео в браузере со включенным блокировщиком рекламы.

Для тех, кто не хочет смотреть рекламу на платформе, рекомендуется использовать платную подписку YouTube Premium. На февраль 2024 года у Premium и YouTube Music было свыше 100 миллионов подписчиков в более чем 100 странах.