Анастасия Волочкова описала свой идеал мужчины

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что представляет своего будущего мужа молодым, красивым и богатым.

Волочкова порассуждала на тему своего идеала мужчины в шоу Ляйсан Утяшевой. Набор качеств у экс-балерины оказался впечатляющий.

«Мне нужен особенный, мне под стать: красивый, молодой, сексуальный, добрый, с чувством юмора, состоятельный, любящий меня и мое творчество, благородный, добропорядочный. Для меня достаток никогда не стоит на первом месте. Если говорить о человеке, который будет мне мужем, конечно, он должен иметь финансовый достаток», — сказала Волочкова.

Волочкова выходила замуж один раз в 2007 году за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина, но как позднее выяснилось — брак был фиктивным.