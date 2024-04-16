НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Анастасия Волочкова описала свой идеал мужчины

Источник:
Sibnet.ru
230 2
Фото: © телеграм-канал Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что представляет своего будущего мужа молодым, красивым и богатым.

Волочкова порассуждала на тему своего идеала мужчины в шоу Ляйсан Утяшевой. Набор качеств у экс-балерины оказался впечатляющий.

«Мне нужен особенный, мне под стать: красивый, молодой, сексуальный, добрый, с чувством юмора, состоятельный, любящий меня и мое творчество, благородный, добропорядочный. Для меня достаток никогда не стоит на первом месте. Если говорить о человеке, который будет мне мужем, конечно, он должен иметь финансовый достаток», — сказала Волочкова.

Волочкова выходила замуж один раз в 2007 году за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина, но как позднее выяснилось — брак был фиктивным.

Еще по теме
Агата Муцениеце доказала свою значимость без Прилучного
Бывший муж Гагариной оказался нарасхват, но не у женщин
Роза Сябитова посочувствовала Харламову из-за Асмус
Анна Плетнева рассказала о взаимоотношениях с алкоголем
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать пароль от домашнего Wi-Fi
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Игра «Мир кораблей» получила космическое обновление
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Обсуждение (2)
Самое обсуждаемое
44
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
41
Лукашенко раскрыл отношение Путина к украинцам
29
Глава ВЦИОМ рассказал о запросе россиян на мир
27
Скандальный закон о мобилизации все‑таки приняли на Украине
27
Европа в панике бросилась возвращать военную службу по призыву