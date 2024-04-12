Лукашенко раскрыл отношение Путина к украинцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам в Кремле, что он и его российский коллега Владимир Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ.

«Я прямо говорю: ни я, ни Путин — мы вчера тоже эту проблему обсуждали — не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Путин ранее заявлял, что считает украинцев братским народом, а юго-восток Украины — территорией проживания русских людей, несмотря на проведение специальной военной операции.

«Нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели», — отмечал глава государства.