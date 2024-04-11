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Роза Сябитова посочувствовала Харламову из-за Асмус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Кристины Асмус

Ведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, что в разрыве пары Кристины Асмус и Гарика Харламов нужно пожалеть второго, поскольку у актрисы тяжелый характер.

Сябитова поделилась мнением об актрисе, поскольку работала с ней в одном проекте и сделала выводы о ее характере.

«У нее характер — мама не горюй. А может, Харламов под раздачу попал. Что мы сразу о женщинах говорим, что женщины такие несчастные. Может, это Харламова надо пожалеть», — цитирует Сябитову телеграм-канал «Светские хроники».

Кристина Асмус и Гарик Харламов были в браке с 2013 по 2020 годы. Пара объявила о разводе, назвав это обоюдным решением. Причиной они назвали угасшие чувства.

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