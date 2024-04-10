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Американцам запретят использовать продукты «Лаборатории Касперского»

Источник:
Sibnet.ru
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Администрация президента США запретит американским компаниям и гражданам использовать продукты «Лаборатории Касперского». Ограничения объясняются соображениями национальной безопасности.

Соответствующий указ вступит в силу до конца апреля, передает CNN со ссылкой на пять собственных источников. ПО российской компании уже запрещено использовать правительственным учреждениям страны.

Одной из целей указа провозглашается снижение рисков для критически важной инфраструктуры США. Американские власти считают, что продукты «Лабораторию Касперского» могут превратиться в инструменты кибератак и слежки за американцами.

В соответствии с законодательством США «Лаборатория Касперского» может обжаловать решение о запрете своих продуктов или заключить сделку с властями, которая снимет часть претензий, касающихся вопросов национальной безопасности.

По данным «Лаборатория Касперского», продуктами компании пользуются более 400 миллионов человек и 240 тысяч компаний по всему миру. Самые популярные решения — антивирусное ПО, которое многократно признавалось независимыми экспертами одним из лучших среди аналогов.

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vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

saxat

"Москаляку на гиляку!" как с добрым утром от "братьев"

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

Гаврило Принцип

Трусики кружевные у него наверняка уже есть.