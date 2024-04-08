Производитель крабовых палочек Vici продаст российский бизнес

Литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici, продаст российский бизнес. Компания сообщила, что сделка уже одобрена в Москве.

В рамках сделки все права перейдут российской компании «Группа Океан», пишет «Коммерсантъ». Смена владельца запланирована на «ближайшее время», сумма сделки не раскрывается.

Viciunai Group объявила о планах продать бизнес в России еще весной 2022 года. Владельцы группы были против продажи российского актива, но были вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам», отметили источники издания на рынке.

«Вичюнай-Русь» производит крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки и полуфабрикаты на заводе в Советске Калининградской области. Выручка компании в 2023 году выросла на 11,2%, до 18,2 миллиарда рублей.