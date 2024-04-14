Ученые проанализировали тексты песен за последние 40 лет, и пришли к неутешительному выводу — их качество деградировало.

Группа исследователей из Европы проанализировала слова примерно 12 тысяч песен на английском языке в различных жанрах — от рэпа до рока и R&B, — написанных в период с 1980 по 2020 год. И они пришли к выводу, что тексты песен стали примитивными, однообразными и агрессивными.

«За последние 40 лет мы стали свидетелями радикальных изменений в музыкальной индустрии. Они затронули все сферы – от того, как продается музыка, и до того, как она пишется», — цитирует New York Post доцента Инсбрукского университета Еву Зангерле.

Авторы исследования отказались называть конкретных исполнителей, отметив, что тексты песен — «зеркало общества», отражающе меняющиеся ценности и уровень культуры.