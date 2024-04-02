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Путин поручил изменить подход к миграционной политике

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин поручил «кардинально обновить» подходы к миграционной политике. Заявление главы государства прозвучало на коллегии МВД.

«Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать», — сказал Путин.

По его словам, это нужно сделать, по его словам, для обеспечения безопасности российского общества. В Россию должны приезжать только те, кто уважает нашу страну, подчеркнул президент.

Путин обозначил приоритетные направления при выработке новых мер в сфере регулирования миграции — обеспечить безопасность государства и общества, сберечь межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную и языковую самобытность.

Глава государства отметил, что в регулирование миграционного процесса необходимо внедрить современные цифровые электронные базы биометрических данных. «Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски и рецидивы незаконной миграции», — сказал президент.

1 апреля МВД завершило работу над законопроектом об ужесточении государственного контроля в сфере миграции. Закон обяжет иностранцев сдавать биометрию, а также сократит срок их пребывания в стране до 90 дней в год.

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