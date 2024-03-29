Пластиковые карты лояльности выдавят из оборота

Российский экологический оператор (РЭО) призвал к постепенному отказу от пластиковых бонусных и карт лояльности. Это предложение закреплено в Концепция по минимизации образования отходов.

Если у одного россиянина пять пластиковых скидочных карт, то у 10 миллионов человек их 50 миллионов штук, с учетом того, что вес одной карты составляет 5 граммов, то получается на руках — 2,5 миллиона килограммов пластика, сказал «Известиям» глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, такие объемы фактически невозможно переработать. «Карты состоят из поливинилхлорида (ПВХ), который берет на утилизацию крайне малое число пунктов приема пластика, добавил он. Даже в теории они не могут справиться с таким объемом, поэтому в основном эти карты уезжают на полигоны», — пояснил Буцаев.

Переход на преимущественно виртуальные бонусные или платежные карты укладывается сегодня как в стратегию по сокращению отходов, так и соответствует другой цели — цифровизации экономики и промышленности, сказал председатель комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Александр Кобенко.

«Но полный переход на цифру должен быть постепенным, так как этот процесс накладывает определенные издержки на бизнес. К тому же мы понимаем, что в нашей большой стране есть отдаленные населенные пункты, в которых такие технологи пока недоступны, там даже интернет работает с перебоями», — отметил Кобенко.