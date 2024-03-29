Серкан Балат станет холопом

Актер из турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Балата, исполнит главную роль в адаптации российского фильма «Холоп».

Бюрсин сыграет в «Холопе» главного героя Гришу, которого в российской версии играл Милош Бикович.

По сюжету турецкого фильма, избалованный наследник Мете оказывается на «перевоспитании» в османском городе XVI века, сообщила пресс-служба службе онлайн-сервиса «Кинопоиск».

права на адаптацию «Холопа» были проданы более чем в десять стран мира, среди них Индия, Мексика, Франция и Италия. А в 2023 году уже вышел первый ремейк — «Холоп. Однажды в Монголии».