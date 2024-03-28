Тысячи людей отписались от звезд «Слова пацана»

Поклонники начали массово отписываться от социальных сетей звезд сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

После выхода сериала «Слово пацана» на актеров подписалось огромное число людей в телеграм-каналах. У Рузиля Минекаева и Леона Кемстача было около миллиона подписчиков, но интерес к сериалу прошел после его завершения, и люди начали отписываться от артистов.

Минекаев, сыгравший в «Слове пацана» Марата, опубликовал скрин страницы, на которую подписано 800 тысяч и один человек со словами: «Нет, брат, не уходи!». В итоге после публикации число подписчиков сократилось еще почти на 6 тысяч.

У Кемстача, сыгравшего Пальто, такая же ситуация. В пик интереса к сериалу у него было около миллиона подписок, сейчас — 760,4 тысячи.

У обоих актеров после «Слова пацана» не было ярких проектов в кино, благодаря которым они могли бы поддерживать популярность.

Противоположная ситуация у актера Никтиты Кологривого, который имеет большой опыт в кино и несколько десятков ролей как до «Слова пацана», так и после. Его аудитория поклонников только растет.