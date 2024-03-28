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Тысячи людей отписались от звезд «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Рузиля Минекаева

Поклонники начали массово отписываться от социальных сетей звезд сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

После выхода сериала «Слово пацана» на актеров подписалось огромное число людей в телеграм-каналах. У Рузиля Минекаева и Леона Кемстача было около миллиона подписчиков, но интерес к сериалу прошел после его завершения, и люди начали отписываться от артистов.

Минекаев, сыгравший в «Слове пацана» Марата, опубликовал скрин страницы, на которую подписано 800 тысяч и один человек со словами: «Нет, брат, не уходи!». В итоге после публикации число подписчиков сократилось еще почти на 6 тысяч.

У Кемстача, сыгравшего Пальто, такая же ситуация. В пик интереса к сериалу у него было около миллиона подписок, сейчас — 760,4 тысячи.

У обоих актеров после «Слова пацана» не было ярких проектов в кино, благодаря которым они могли бы поддерживать популярность.

Противоположная ситуация у актера Никтиты Кологривого, который имеет большой опыт в кино и несколько десятков ролей как до «Слова пацана», так и после. Его аудитория поклонников только растет.

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