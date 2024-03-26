НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Западный эксперт «нарисовал» новую границу Украины

Источник:
Sibnet.ru
548 9

Новая граница Украины пройдет по левому берегу Днепра, спрогнозировал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Эксперт в эфире YouTube-канала Through the eyes of отметил, что Россия будет контролировать реку Днепр с помощью созданной днепровской флотилии. Занятие Левобережной Украины означает, что крупные города, в том числе и Харьков, перейдут под контроль Москвы.

Закрепление на этих территориях позволит высвободить значительные силы для включения Одессы в состав России, подчеркнул бывший разведчик. При таком сценарии Россия вернет все Причерноморье.

Ранее аналогичный прогноз дал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор — по его мнению, после окончания боевых действий столица Украины будет перенесена во Львов, а Одесса и другие города войдут в состав России.

Еще по теме
Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии
Украине предрекли потерю земель и создание буферной зоны
Россия отказалась признавать новые американские границы
Санкции против России обрушили алмазный рынок Евросоюза
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Обсуждение (9)
Картина дня
Кремль пообещал нивелировать военный потенциал Украины
МЧС завершило работы на месте теракта в «Крокусе»
КС РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь
АвтоВАЗ выбрал восемь имен для будущих машин
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Удавиков

омерикосы канадцев задвинули конкретно, канада боится даже рот открыть

GammiPluh

Их производят 5 штук в год... в этом году ВС РФ вынесли уже больше систем Patriot (не полностью комплексы,...

mosquito__2010

Данилоны с иркутами шли к успеху.

paramedic

Ну и кто тут орал, что РФ тратит бесполезно финансы на охрану арктических границ?