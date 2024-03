Западный эксперт «нарисовал» новую границу Украины

Новая граница Украины пройдет по левому берегу Днепра, спрогнозировал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Эксперт в эфире YouTube-канала Through the eyes of отметил, что Россия будет контролировать реку Днепр с помощью созданной днепровской флотилии. Занятие Левобережной Украины означает, что крупные города, в том числе и Харьков, перейдут под контроль Москвы.

Закрепление на этих территориях позволит высвободить значительные силы для включения Одессы в состав России, подчеркнул бывший разведчик. При таком сценарии Россия вернет все Причерноморье.

Ранее аналогичный прогноз дал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор — по его мнению, после окончания боевых действий столица Украины будет перенесена во Львов, а Одесса и другие города войдут в состав России.