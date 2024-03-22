Ученые предсказали первое со времен чумы сокращение населения Земли

Население Земли в ближайшие десятилетия начнет сокращаться из-за резкого падения рождаемости — это произойдет впервые со времен пандемии чумы в XIV веке («Черной смерти», говорится в исследовании международной группы ученых.

Для поддержания роста населения, известного как «общий коэффициент рождаемости», женщины должны иметь в среднем по 2,1 ребенка каждая. Ученые ожидают, что к 2050 году он снизится 1,83, к 2100 году — до 1,59. К этому времени большинство рожденных детей в мире будет приходиться на страны Южной Африки.

Снижение уровня рождаемости «полностью изменит глобальную экономику и международный баланс сил и потребует реорганизации общества», сказала The Telegraph ведущий научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета Наталья Бхаттачарджи.

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«Глобальное признание проблем, связанных с миграцией и глобальными сетями помощи, станет еще более важным, когда существует жесткая конкуренция за мигрантов за поддержание экономического роста, а также по мере того, как беби-бум в странах Африки к югу от Сахары продолжается быстрыми темпами», — отметила Бхаттачарджи

В результате «Черной смерти» население Земли сократилось с 400 миллионов до 350 миллионов человек, при этом население Европы уменьшилось примерно на треть.