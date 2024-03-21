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Отменен запуск экипажа МКС с двумя женщинами

Источник:
Sibnet.ru
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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25», на борту которого находятся российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон, отменен на космодроме Байконур.

«Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — сообщил диктор трансляции запуска, которую вел Роскосмос. Отмена запуска произошла автоматически.

Инцидент произошел за минуту перед запуском. Причины автоматической отмены не уточнялись. Их пообещали опубликовать в телеграм-канале Роскосмоса, как только они станут известны. На этом трансляция прекратилась.

Предполагалось, что полет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения займет чуть больше трех часов, в 19.40 по московскому времени «Союз МС-25» должен был пристыковаться к российскому модулю МКС «Причал».

Новицкий и Василевская должны были провести на станции 12 суток и вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24», а Трейси Дайсон продолжила бы полет до сентября.

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