Steam представил сервис семейного доступа Families

Компания Valve представила Steam Families — новую систему семейного обмена играми, которая заменит Family Sharing и Family View. Функция пока находится на этапе бета-тестирования, однако активировать ее может любой желающий.

Steam Families позволяет совместно использовать библиотеку игр с пятью другими членами семьи без ограничений на количество устройств. Кроме того, теперь поддерживается возможность запуска игр из чужой библиотеки без подключения к интернету.

При выходе из семьи создать или вступить в новую семью можно будет лишь спустя год. Система также привязана к региональным настройкам аккаунта — они должны быть одинаковыми у всех членов семьи

Чтобы воспользоваться Steam Families, необходимо присоединиться к специальной программе бета-обновлений, доступной в настройках интерфейса Steam. Создать собственную семью можно в настройках учетной записи.

При этом разработчики игр сами решают, будут ли их проекты открыты для семейного доступа. Поэтому некоторые игры могут остаться недоступными для участников семьи.