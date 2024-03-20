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Steam представил сервис семейного доступа Families

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Valve представила Steam Families — новую систему семейного обмена играми, которая заменит Family Sharing и Family View. Функция пока находится на этапе бета-тестирования, однако активировать ее может любой желающий.

Steam Families позволяет совместно использовать библиотеку игр с пятью другими членами семьи без ограничений на количество устройств. Кроме того, теперь поддерживается возможность запуска игр из чужой библиотеки без подключения к интернету.

При выходе из семьи создать или вступить в новую семью можно будет лишь спустя год. Система также привязана к региональным настройкам аккаунта — они должны быть одинаковыми у всех членов семьи

Чтобы воспользоваться Steam Families, необходимо присоединиться к специальной программе бета-обновлений, доступной в настройках интерфейса Steam. Создать собственную семью можно в настройках учетной записи.

При этом разработчики игр сами решают, будут ли их проекты открыты для семейного доступа. Поэтому некоторые игры могут остаться недоступными для участников семьи.

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Игры #Экшены
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Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

volmen

Жаль, очень жаль. Соболезнования родным и близким.