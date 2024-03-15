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Певица МакSим ответила на слухи о прекращении концертной деятельности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал МакSим

Слухи о том, что певица МакSим прекратит давать концерты и будет выступать только на закрытых вечеринках под фонограмму, оказались неправдой.

«Не знаю, откуда моя "любимая" желтая пресса подхватила эту ерунду, но хочу в очередной раз отметить, что все официальные новости и заявления я делаю на своих верифицированный страницах в социальных сетях и в интервью», — написала МакSим в телеграм-канале.

Ранее СМИ распространи ли информацию, что после на состоянии певицы сказалось лечение от алкоголизма, поэтому она будет выступать только на закрытых мероприятиях и исключительно под фонограмму.

Певица отметила, что действительно не может больше давать много концертов. Но петь будет только вживую.

Артистка даже пошутила, что «по некоторым видео в интернете можно заметить, что поет она вживую, даже когда лучше было бы фонограмму включить».

«Концертная деятельность будет, но ставить такое количество мероприятий, как это было раньше, на износ, я больше не буду», — объявила МакSим поклонникам.

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Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...

GammiPluh

Зачем? разговор о пустом, всушников разнесли как и обещали