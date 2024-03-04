Наступила короткая рабочая неделя

Трудящиеся в режиме пятидневки россияне на этой неделе будут отдыхать три дня подряд из-за праздничного дня 8 марта.

Праздничные выходные в марте продлятся три дня, с 8 по 10 марта. Им предшествует короткая рабочая неделя, которая продлится четыре дня — с 4 по 7 марта, сообщает Роструд. 7 марта — предпраздничный рабочий день, это означает, что продолжительность работы в этот день должна быть сокращена на один час.

Если сотрудник работает в организации, которая не может приостановить работу и сократить день на час по производственным причинам, сотрудникам, отработавшим полный предпраздничный день, это компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или оплатой сверхурочной работы.

Заработная плата работников, которые получают оклад, не должна быть уменьшена из-за относительно короткого рабочего месяца. Стоимость одного рабочего дня у россиянина будет выше по сравнению с остальными месяцами, где рабочих дней больше.

Сотрудники, работающие на сдельной системе оплаты труда или часовой тарифной ставке, могут столкнуться со снижением заработной платы. Для них статьей 112 Трудового кодекса РФ предусмотрено дополнительное вознаграждение, которое должен выплатить работодатель.