Алексея Навального похоронили в Москве

Оппозиционного политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), скончавшегося 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк», похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.

Гроб опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры и музыкальную тему из фильма «Терминатор 2».

До этого отпевание Навального прошло в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», расположенной в двух километрах от кладбища.

Очередь из желающих проститься с ним растянулась примерно на два километра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие в любых «несанкционированных сборищах» в день похорон Навального будет расцениваться как нарушение закона.

Управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального 16 февраля. По данным службы, после прогулки он почувствовал себя плохо и почти сразу потерял сознание. Тело Навального выдали его матери Людмиле Навальной спустя девять дней после смерти.