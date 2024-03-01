НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Алексея Навального похоронили в Москве

Источник:
Sibnet.ru
554 16
Алексей Навальный
Фото: © Sibnet.ru

Оппозиционного политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), скончавшегося 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк», похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.

Гроб опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры и музыкальную тему из фильма «Терминатор 2».

До этого отпевание Навального прошло в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», расположенной в двух километрах от кладбища.

Очередь из желающих проститься с ним растянулась примерно на два километра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие в любых «несанкционированных сборищах» в день похорон Навального будет расцениваться как нарушение закона.

Управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального 16 февраля. По данным службы, после прогулки он почувствовал себя плохо и почти сразу потерял сознание. Тело Навального выдали его матери Людмиле Навальной спустя девять дней после смерти.

Еще по теме
Налоги, ЕГЭ и угрозы Западу: главное из послания Путина
Послание Путина сорвало аплодисменты 115 раз
Выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ
Президент анонсировал запуск нового нацпроекта «Семья»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Представлен первый генератор игровых запахов
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Украина предложит России мир: что известно о саммите в Женеве
Обсуждение (16)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

snoo

Чувак! Ты где пропал? Я уж волноваться начал. Видел новости? Капец, да?

GammiPluh

Краткая справка о твоем бреде:*Если захотите перевезти свой триллион по железной дороге — понадобится...

GammiPluh

Действительно как будто говорит не министр обороны, а пациент с шизофренией

GammiPluh

Забавные правила в этой войне... оружия украинцам не дают, денег не дают, но воевать против сильнейшей...