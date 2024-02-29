Ивлеева впервые посмотрела послание Путину

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в первый раз посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, об этом она написала в телеграм-канале.

«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — отметила Ивлеева.

Ивлеева была одним из организаторов скандальной «голой» вечеринки в конце декабря 2023 года, вызвавшей широкий общественный резонанс и приведшей к «отмене» многих артистов.

Блогер два месяца не появляется в публичном пространстве, с ней разорвали контракты «Тинькофф» и МТС, премьеру фильма «Мальвина» с ее участием отложили.

Ивлеева в видеообращении со слезами на глазах просила простить ее за организацию «голой вечеринки», называла произошедшее большой ошибкой и обещала перевести все вырученные средства на благотворительность.