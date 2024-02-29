НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ивлеева впервые посмотрела послание Путину

Источник:
Sibnet.ru
336 2
Настя Ивлеева
Фото: © телеграм-канал Насти Ивлеевой

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в первый раз посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, об этом она написала в телеграм-канале.

«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — отметила Ивлеева.

Ивлеева была одним из организаторов скандальной «голой» вечеринки в конце декабря 2023 года, вызвавшей широкий общественный резонанс и приведшей к «отмене» многих артистов.

Блогер два месяца не появляется в публичном пространстве, с ней разорвали контракты «Тинькофф» и МТС, премьеру фильма «Мальвина» с ее участием отложили.

Ивлеева в видеообращении со слезами на глазах просила простить ее за организацию «голой вечеринки», называла произошедшее большой ошибкой и обещала перевести все вырученные средства на благотворительность.

Еще по теме
Виктория Боня посмеялась над предложением о сексе за миллион
Оксана Самойлова назвала своих детей нищебродами
Джей Ло надела комбинезон российского бренда
Юрий Лоза вслед за Лолитой пожаловался на маленькую пенсию
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия разработает аналог футбольного симулятора FIFA
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Украина предложит России мир: что известно о саммите в Женеве
Обсуждение (2)
Топ комментариев

Asd10

Забористый план. На шугняк прибивает.

scorpion2777

Весеннего обострения у всяких данилонов, иркутов, максов и прапорщиков из барнаполя.

Kukuh88

Путин же утвердил Байдена на второй срок. Сказал он лучший вариант. Так что всё нормально.

snoo

Чувак! Ты где пропал? Я уж волноваться начал. Видел новости? Капец, да?