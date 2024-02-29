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Bild описал «план нападения» России на Германию

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Правительство Германии составило теоретический план, предполагающий, как может развиваться ситуация в случае нападения России, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на соответствующий документ.

Называется он «Анализ рисков для гражданской обороны». Нападение на территорию страны «является правдоподобным сценарием», считают авторы документа. В сценарии описывается четыре этапа эскалации гипотетического вооруженного конфликта между Россией и Германией.

Первый этап: масштабная информационная кампания, направленная на «раскол среди населения, дестабилизации общества и подрыва доверия к свободной демократии». Параллельно проводятся кибератаки и акты саботажа на важных объектах, говорится в документе.

Второй этап: концентрации Россией войск у границ НАТО. Альянс в ответ усиливает приграничный контингент. Для срыва сосредоточений натовских сил проводятся кибератаки, выводятся из строя спутники. Возможны также атаки на атомные реакторы, химические предприятия и гидротехнические сооружения, пишет Bild.

Третий этап: точечные удары с применением конвенционального и не конвенциональных вооружений, которые наносятся «в том числе по целям на территории Федеративной Республики Германия», сказано в документе.

Четвертый этап: прорывв российских войск вплоть до Германии, в воздухе, морском пространстве и на территории которой будут вестись боевые действия, следует из документа. Война ведется и в космосе, впервые там происходит «конфликт глобального масштаба», заключает Bild.


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