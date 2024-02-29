Медицина признала Байдена годным к посту президента США

Президенту США Джо Байдену не требуется оценка умственных способностей, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президенту не нужен тест на умственные способности. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. К такому же выводу пришел невролог», — приводит РБК слова Жан-Пьер, сказанные ей в ответ на вопрос, проходил ли Байден когнитивный тест во врем регулярного медосмотра.

Белый дом опубликовал результаты планового ежегодного медосмотра, который Байден прошел в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

В отчете терапевта говорится, что президент США страдает от нескольких заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Так, у него выявили «обструктивное апноэ во сне», которое может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта.

В начале февраля спецпрокурор США Роберт Хур опубликовал доклад по делу о ненадлежащем обращении президента с секретными документами. В отчете Байден охарактеризован как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью».