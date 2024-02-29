НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медицина признала Байдена годным к посту президента США

Источник:
РБК
277 5

Президенту США Джо Байдену не требуется оценка умственных способностей, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президенту не нужен тест на умственные способности. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. К такому же выводу пришел невролог», — приводит РБК слова Жан-Пьер, сказанные ей в ответ на вопрос, проходил ли Байден когнитивный тест во врем регулярного медосмотра.

Белый дом опубликовал результаты планового ежегодного медосмотра, который Байден прошел в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

В отчете терапевта говорится, что президент США страдает от нескольких заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Так, у него выявили «обструктивное апноэ во сне», которое может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта.

В начале февраля спецпрокурор США Роберт Хур опубликовал доклад по делу о ненадлежащем обращении президента с секретными документами. В отчете Байден охарактеризован как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью».

Еще по теме
Путин расскажет о будущем страны
Приднестровье запросило помощь России
Карлсон заявил об угрозах в его адрес из‑за интервью с Путиным
Белый дом назвал Авдеевку критически важной для Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия разработает аналог футбольного симулятора FIFA
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Германия официально переименовала Киев
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин расскажет о будущем страны
Медицина признала Байдена годным к посту президента США
Приднестровье запросило помощь России
Утечка воздуха произошла на российском сегменте МКС
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Ты тут срач разводишь потому что работу найти не можешь ?

scorpion2777

Весеннего обострения у всяких данилонов, иркутов, максов и прапорщиков из барнаполя.

GammiPluh

Через некоторое время все за Днепром станет для Украины стратегически незначимым

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.