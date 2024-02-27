Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

Украинская армия с начала специальной военной операции лишилась 444 тысяч военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По оценке главы военного ведомства, в среднем с начала года противник ежедневно теряет более восьмисот человек личного состава. Также Украина несет потери в военной технике — ежедневно это около 120 единиц вооружения, в том числе иностранного производства.

«Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.

По данным министра, с начала года на всех направлениях российскими военнослужащими взято под контроль около 327 квадратных километров территории новых регионов России. В настоящее время российские войска улучшают положение на донецком и купянском направлениях.