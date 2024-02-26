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Путин возродил военные округи Российской империи

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, к Ленинградскому округу будут отнесены Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. В его состав также вошел Северный флот, который ранее обладал статусом отдельного военного округа.

В границы Московского военного округа включены Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

В Южный военный округ также были добавлены новые регионы: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Осенью 2022 года они вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.

Впервые Ленинградский (на тот момент Петербургский) и Московский военные округа были созданы в царской России при Екатерине II. В России они существовали до сентября 2010 года, когда были объединены в Западный округ.

В декабре 2022 года Шойгу заявил, что в России необходимо возродить эти округи, учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ.

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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?

Asd10

Гыыы... Не вышло по всей планете погигимонить. Данилон ща зарыдает. 😊