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Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить мошенникам по телефону

Источник:
«Лента.ру»
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Людям при получении подозрительного звонка лучше сразу прекратить разговор — это наиболее безопасное решение, заявил эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин.

«Даже обычное слово "да", которые многие люди используют в начале звонка вместо "алло" может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвый», — приводит «Лента.ру» совет эксперта.

По его словам, «ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками». «Альтернативными вариантами могут быть "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю"», — рекомендовал Шуленин.

Он подчеркнул, что телефонный разговор, кажущийся подозрительным, лучше сразу прервать. Не стоит пытаться разыгрывать мошенника с целью его проучить. Все, сказанное человеком, может быть использовано против него, отметил эксперт.

«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации», — заключил Шуленин.

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