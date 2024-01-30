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Раскрыты доходы Владимира Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Центральная избирательная комиссия опубликовала декларацию Владимира Путина, зарегистрированного кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Согласно документу, общая сумма доходов Путина за шесть лет составила 67 миллионов 591 тысячу 875 рублей. Это зарплата, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, военная пенсия, пенсия и средства от продажи имущества.

В списке задекларированного имущества президента — квартира площадью 77 квадратных метров в Санкт-Петербурге, гараж и три легковых автомобиля: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, «Нива» 2009 года выпуска.

Также глава государства задекларировал прицеп автомобильный «Скиф» 1987 года выпуска. Еще у Путина есть десять счетов в банках, на которых находятся 54 416 604,52 рубля и 230 акций ПАО Банк Санкт-Петербург.

В бессрочном пользовании указана квартира в Москве (153,7 квадратных метра) и машино-место — 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге.

Выборы президента России в этом году будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. 22 января штаб Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом, решение было принято единогласно.

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