Создана первая в мире жидкая память

Китайские инженеры представили первую в мире гибкую оперативную память из жидкого металла. Она получила название FlexRAM.

FlexRAM состоит из жидкого галлия. Всего одна «капля» ОЗУ способна хранить 8 байт данных. Ячейки памяти распределены в материале, который ученые назвали Ecoflex — это особый вид полимера, который сохраняет свою структуру при деформациях.

Жидкая оперативная память рассчитана лишь на 3500 циклов перезаписи, что существенно уступает привычной оперативке из обычных транзисторов, однако она способна хранить информацию до 12 часов подряд без потерь в выключенном состоянии.

Экспериментальные образцы FlexRAM пока ограничены в скорости и долговечности, однако ее появление может стать катализатором для развития нового сегмента техники. Например, такой памятью можно оснащать миниатюрные устройства.