Упряжку Санта-Клауса «сбили» в небе над Россией

Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, сообщатся на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Маршрут проходил через Курильские острова, города Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. При этом издание The Mirror уточнило, что сани Санта-Клауса пропали с радаров, когда он пролетал на территорией России.

Отмечается, что сервис сдал сбой, когда Санта передвигался над Чукоткой. В соцсетях после этого пошутили, что упряжку «вражеского» сказочного персонажа с грузом подарков на борту сбили российские системы ПВО.

В соответствии с традицией Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями.

Американские военные используют для определения местоположения Санта-Клауса системы радиолокационных станций, спутники и истребители. Перемещения Санты отображаются на специальной онлайн-карте.