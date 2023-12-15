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Высокоскоростной лазерный интернет испытали в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Amazon успешно испытала канал космической лазерной связи между двумя прототипами спутников Project Kuiper, сообщается в официальном блоге компании.

Лазерная связь между спутниками связи на орбите позволит абонентам на Земле обмениваться данными с малыми задержками, а также обеспечит пассажиров самолетов, круизных лайнеров и жителей отделанных регионов пользоваться быстрым интернетом.

Группировка спутников связи Project Kuiper создается как конкурент сервиса Starlink компании SpaceX. Кроме этого, она будет использоваться в качестве резервной американскими военными. Известно, что проект частично спонсируется Пентагоном.

В начале ноября компания установила первые успешные оптические линии связи между двумя прототипами спутников, что позволило отправлять и получать данные со скоростью до 100 Гбит/с в течение всего тестового периода.

В тестовом режиме по лазерному каналу на удаление 1000 километров были переданы и приняты разнообразные данные, включая имитацию покупок в онлайн магазинах, просмотр видео в высоком разрешении и посещения сайтов.

Группировка Amazon Project Kuiper начнет официально разворачиваться в первой половине 2024 года. После этого стартует тестирование каналов связи. По планам, всего на орбиту выведут 3236 спутников.

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