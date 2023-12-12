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Прямая линия в 2024 году: как задать вопрос Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Прямая линия с Путиным
Прямая линия с Путиным
Фото: © пресс-служба президента РФ
Прямая линия президента Владимира Путина пройдет 14 декабря, в 2024 году ее объединят с большой пресс-конференцией. Формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». Вместе с журналистами вопросы главе государства смогут задать простые граждане.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется 14 декабря в 12.00 часов по московскому времени. Транслировать прямую линию будет Первый канал.

По времени мероприятие не ограничено — в 2021 году президент общался с гражданами и журналистами 3 часа 56 минут. Рекорд был установлен в 2013 году — тогда прямая линия продолжалась 4 часа 47 минут.

Как отправить вопрос Путину

Доступны несколько способов отправки вопросов главе государства. Так, направить обращение Путину можно по телефону 8(800) 200 40 40, звонок бесплатный из любого региона РФ. Если линия занята, сообщение примет автоответчик, и его обработают позже.

Вопросы принимают на сайте «Москва – Путину», они могут быть текстовыми или в формате видео. Чтобы отправить сообщение, нужно зарегистрироваться на сайте либо войти на него с помощью профиля в соцсетях.

Форма для отправки вопроса на сайте «Москва – Путину»
Форма для отправки вопроса на сайте «Москва – Путину»
Фото: © скриншот сайта «Москва – Путину»

Доступна отправка вопросов через фирменное мобильное приложение прямой линии. Скачать приложение «Москва – Путину» можно по следующим ссылкам: apk-файл, RuStore, AppGallery, Google Play.

Обращения главе государства можно отправить в профильных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также с помощью СМС на бесплатный короткий номер 04040.

В соцсети «ВКонтакте» к форме обращения присоединили умного бота, который поможет грамотно сформулировать вопрос или жалобу в адрес президента.

Все входящие обращения обрабатываются объединенной редакцией на площадке «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Москве. Путин сам отберет вопросы, на которые ответит в эфире, со всеми остальными будут работать сотрудники ОНФ — при необходимости они перенаправят вопросы в соответствующие ведомства и структуры.

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