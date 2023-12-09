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Звезда «Слова пацана» раскрыл секрет сцен избиения

Источник:
Sibnet.ru
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Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев раскрыл неизвестные до этого подробности съемок сцен избиения с актером Сергеем Буруновым.

Исполнитель роли Марата признался в интервью «Кинопоиску», что сыгравший его отца актер дрался с полной отдачей. При этом он уточнил, что общение на площадке с Буруновым было минимальным, так как у них было мало совместных сцен.

«Я точно помню, что в сцене, когда отец бил Марата, Сергей делал это с полной отдачей. Он разве что кулаком меня сильно не ударил — все же в этом плане был аккуратен», — рассказал Минекаев.

Сцену с избиением отца сыном артисты заранее не обговаривали и не репетировали. В результате того, что Бурунов действовал в полную силу, она получилось очень убедительной для зрителей.

«Я думал: "Ну ладно, посмотрим, подстроюсь". И подстроился. Ну, прилетело мне по щекам, но я подумал, что так, видимо, работают артисты, что тут это нужно, чтобы было все взаправду, по-настоящему», — подытожил Минекаев.

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