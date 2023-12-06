ЦБ предсказал рост инфляции в течение еще нескольких месяцев

Годовая инфляция в России будет расти еще несколько месяцев, но ее текущие темпы перестали увеличиваться, говорится в очередном выпуске бюллетеня Банка России.

«Годовая инфляция еще несколько месяцев будет возрастать по мере выхода из базы расчета относительно низких темпов роста цен конца 2022 — начала 2023 года», — пояснил ЦБ.

Для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% в 2024 году может потребоваться жесткая денежно-кредитная политика, говорится в бюллетене.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ начнет снижаться ключевую ставку в 2024 году после того, как инфляция приблизится к уровню 4%.