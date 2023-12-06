НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЦБ предсказал рост инфляции в течение еще нескольких месяцев

Источник:
Sibnet.ru
300 1

Годовая инфляция в России будет расти еще несколько месяцев, но ее текущие темпы перестали увеличиваться, говорится в очередном выпуске бюллетеня Банка России.

«Годовая инфляция еще несколько месяцев будет возрастать по мере выхода из базы расчета относительно низких темпов роста цен конца 2022 — начала 2023 года», — пояснил ЦБ.

Для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% в 2024 году может потребоваться жесткая денежно-кредитная политика, говорится в бюллетене.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ начнет снижаться ключевую ставку в 2024 году после того, как инфляция приблизится к уровню 4%.

Еще по теме
Кремль подтвердил готовность к переговорам по Украине
Явлинский предложил способ примирить россиян и украинцев
Порядка 40% релокантов вернулись в Россию
Матвиенко призвала «снизить накал риторики» по вопросу абортов
смотреть все
Экономика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
Кличко пригрозил Зеленскому расплатой
Шойгу назвал общие потери ВСУ
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Antichrist1688

Ой а что это такое случилось?? США стали сырьевым придатком мира?? А как же тыблако?? Винец ПО и непревзайденая...

Asd10

Предвыборные экзерциссы лидера либералов. По принципу мели, Емеля, твоя неделя...

Asd10

Ну вот официально, т. е. декларируемо, ты за СССР и являешься пацифистом. А на самом деле внутри себя...

mosquito__2010

Самовыпиливаться это национальная черта пробандеровских шизофреников.