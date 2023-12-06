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Ким Чен Ын попросил женщин больше рожать «во имя партии» и заплакал

Источник:
Sibnet.ru
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Ким Чен Ын на V Общереспубликанском съезде матерей
Фото: © кадр из видео

Лидер КНДР Ким Чен Ын заплакал, когда слушал доклад о рождаемости на V общереспубликанском съезде матерей.

На опубликованных YTN кадрах с мероприятия видно, как слеза катится по щеке северокорейского лидера, а он утирает ее платком. Также плачут некоторые женщины в зале.

Что именно вызвало эмоциональную реакцию у главы государства, неизвестно. Кадры были показаны на фоне оглашения диктором части доклада, в которой речь идет о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

На съезде лидер Северной Кореи выразил свою обеспокоенность падением рождаемости в стране и связал это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения» среди молодежи.

Ким Чен Ын не только поблагодарил «героинь, родивших много детей, матерей, заботящихся о сиротах, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна и регионов», но и призвал женщин рожать как можно больше детей «во имя партии, революции и страны».

По оценке Министерства объединения Южной Кореи, составленной на основе данных ООН, к октябрю 2022 года общий коэффициент рождаемости в Северной Корее (число детей, которое родит одна фертильная женщина) в 2023 году составит 1,79, что ниже 2,1. необходимых для поддержания численности населения.

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Antichrist1688

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Asd10

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Asd10

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mosquito__2010

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