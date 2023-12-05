НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну

Источник:
Sibnet.ru
136 0

Японские инженеры установили новый рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному кабелю — 22,9 миллиона Гбит/с. Это примерно в 20 раз превышает весь интернет-трафик в мире, передаваемый каждую секунду.

Информацию удалось передать на расстояние 13 километров. Разработчики отметили, что новый рекорд более чем в два раза превышает предыдущее мировое достижение.

Чтобы установить рекорд, исследователи японского Национального института информационно-коммуникационных технологий задействовали одновременно кабель с большим количеством оптоволоконных жил и передовые технологии мультиплексирования.

В одном кабеле получилось задействовать сразу 750 каналов, покрывающих полосу частот 18,8 ТГц. Для модуляции сигнала использовалась поляризационно-мультиплексированная квадратурная модуляция.

Еще по теме
МТС запустил аналог YouTube
Россиянам оставят авторизацию через зарубежные ресурсы
Как замести цифровые следы
Как просто увеличить скорость интернета
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
3276
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
4307
0
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
6374
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
7854
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
17753
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
5255
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
9607
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
10203
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
13428
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
28020
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Вышел сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
Кличко пригрозил Зеленскому расплатой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Даже матрасники не ожидали , что укроскауны окажутся такими тупыми, что будут убиваться несколько лет...

nicollaich

Опять заботливые американские дяди-тёти суют своё непотребное лицо в дела других суверенных государств?

Kukuh88

Надеюсь после победы правительство сделает выводы, что работу надо доделывать до конца и идеологии украинства...

corrector

"Согласно рейтингу, уровень доверия к главкому достигает 82%, а к президенту — 72%..." скакуны так ничего...