Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну

Японские инженеры установили новый рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному кабелю — 22,9 миллиона Гбит/с. Это примерно в 20 раз превышает весь интернет-трафик в мире, передаваемый каждую секунду.

Информацию удалось передать на расстояние 13 километров. Разработчики отметили, что новый рекорд более чем в два раза превышает предыдущее мировое достижение.

Чтобы установить рекорд, исследователи японского Национального института информационно-коммуникационных технологий задействовали одновременно кабель с большим количеством оптоволоконных жил и передовые технологии мультиплексирования.

В одном кабеле получилось задействовать сразу 750 каналов, покрывающих полосу частот 18,8 ТГц. Для модуляции сигнала использовалась поляризационно-мультиплексированная квадратурная модуляция.