Минобороны решило изменить требования к здоровью призывников

Минобороны предложило изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Военное ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва с учетом опыта специальной военной операции.

Изменения предлагается внести в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Оно, в частности, оговаривает, при наличии каких заболеваний (17 категорий) гражданам присваивается та или иная категория годности к военной службе.

Предполагается, что действие документа будет распространяться на граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы.

Планируемый срок вступления постановления в силу — декабрь 2024 года.