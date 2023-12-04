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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны решило изменить требования к здоровью призывников

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны предложило изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Военное ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва с учетом опыта специальной военной операции.

Изменения предлагается внести в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Оно, в частности, оговаривает, при наличии каких заболеваний (17 категорий) гражданам присваивается та или иная категория годности к военной службе.

Предполагается, что действие документа будет распространяться на граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы.

Планируемый срок вступления постановления в силу — декабрь 2024 года.
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Топ комментариев

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

GammiPluh

Ну не мог же агент сахарок наврать украинцам об долгожданной перемоге... ну он же говорил что русских...