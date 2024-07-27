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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ внезапно начали сбивать собственные дроны

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины в последние недели демонстрируют странное поведение — подразделения ВСУ регулярно сбивают собственные дроны и ставят им помехи.

Такие ошибки привели к быстрому разгрому украинских подразделений в районе поселка Прогресс в Донецкой народной республике, пишет издание Frankfurter Rundschau. Части на позициях лишились воздушной поддержки.

Бронетанковые подразделения российских войск смогли «целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые» позиции ВСУ, отмечается в материале.

Автор статьи подчеркивает, что такие проблемы украинской армии вызываю тревогу, поскольку на фоне нехватки авиации, пехоты и артиллерии именно БПЛА могли стать фактором выравнивания баланса сил.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

funkit

Вот у тебя и пропаганда))) казачок ты засланный!!

c2h5oh76

Ты за кого воюешь Сашка монгольский? Я смотрю ты врагами восторгаешься

mosquito__2010

самовыпиливание всу сохранит время и энергию российского солдата, решение верное

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000