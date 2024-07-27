Вооруженные силы Украины в последние недели демонстрируют странное поведение — подразделения ВСУ регулярно сбивают собственные дроны и ставят им помехи.

Такие ошибки привели к быстрому разгрому украинских подразделений в районе поселка Прогресс в Донецкой народной республике, пишет издание Frankfurter Rundschau. Части на позициях лишились воздушной поддержки.

Бронетанковые подразделения российских войск смогли «целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые» позиции ВСУ, отмечается в материале.

Автор статьи подчеркивает, что такие проблемы украинской армии вызываю тревогу, поскольку на фоне нехватки авиации, пехоты и артиллерии именно БПЛА могли стать фактором выравнивания баланса сил.