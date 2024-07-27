Российские военные спасли солдата ВСУ после расстрела

Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Наталенко рассказал, что его при сдаче в плен пытались расстрелять сослуживцы.

«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали нам место, наблюдательный пункт, и скоро к нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками», — цитирует бойца ТАСС.

По его словам, после этого почувствовал боль в спине и ноге — выяснилось, что в него стреляли сзади сослуживцы, которые остались на позициях. Наталенко добавил, что принял весь удар на себя, так как шел последним в колонне сдавшихся.

В итоге украинца спасли российские солдаты, которые вынесли его с позиций на руках и оказали медицинскую помощь.