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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные спасли солдата ВСУ после расстрела

Источник:
Sibnet.ru
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Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Наталенко рассказал, что его при сдаче в плен пытались расстрелять сослуживцы.

«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали нам место, наблюдательный пункт, и скоро к нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками», — цитирует бойца ТАСС.

По его словам, после этого почувствовал боль в спине и ноге — выяснилось, что в него стреляли сзади сослуживцы, которые остались на позициях. Наталенко добавил, что принял весь удар на себя, так как шел последним в колонне сдавшихся.

В итоге украинца спасли российские солдаты, которые вынесли его с позиций на руках и оказали медицинскую помощь.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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