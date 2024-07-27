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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска заняли Лозоватское

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска взяли поселок Лозоватское в ДНР, сообщает Минобороны РФ. Населенный пункт расположен к северо-западу от Донецка.

Также нанесены удары по формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая, говорится в сообщении. Отражены три контратаки штурмовых групп.

В ходе боев противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30.

За неделю с 20 по 26 июля российские войска также взяли под контроль населенные пункты Розовка в ЛНР, Песчаное Нижнее в Харьковской области, а также Ивано-Дарьевку в ДНР. На позапрошлой неделе российская армия взяла под контроль Урожайное.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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