Путин увеличил штатную численность армии

Президент Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность российской армии на 170 тысяч человек до 2,2 миллиона единиц, в том числе 1,32 миллиона военнослужащих. Документ вступил в силу 1 декабря.

Минобороны объяснило решение ростом угроз для России, связанных с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО с размещением вблизи российских границ дополнительных средств ПВО и ударных вооружений.

«В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», — пояснило ведомство.

Увеличение численности военнослужащих будет проходить поэтапно — за счет тех, кто хочет служить по контракту. В прошлый раз указ об увеличении численности армии был подписан в августе 2022 года. Тогда численность Вооруженных сил России выросла на 10% — до 2,04 миллиона человек.