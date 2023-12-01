Путин раскрыл среднюю продолжительность жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года достигнет рекордного уровня — около 74 лет, заявил президент России Владимир Путин.

«Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет», — цитирует РБК Путина.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, уточнила, что за девять месяцев 2023 года удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73,5 года.

В марте Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым продолжительность жизни по итогам 2022 года увеличилась до 72,76 года. Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов.