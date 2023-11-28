Путин объявил битву за освобождение всего мира

Россия в настоящее время сражается за свою свободу и свободу всего мира, заявил президент Владимир Путин на Всемирном русском народном Соборе. Россия преградила путь тем, кто «претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность», отметил он.

«Диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству», — сказал он.

Путин отметил, что именно Россия находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер», — подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что коллективному Западу не нужна большая и многонациональная Россия, ее хотят расчленить и разграбить, однако без суверенной и сильной России стабильный миропорядок невозможен.

«Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией», — подытожил глава государства.