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Путин объявил битву за освобождение всего мира

Источник:
РИА Новости
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Россия в настоящее время сражается за свою свободу и свободу всего мира, заявил президент Владимир Путин на Всемирном русском народном Соборе. Россия преградила путь тем, кто «претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность», отметил он.

«Диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству», — сказал он.

Путин отметил, что именно Россия находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер», — подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что коллективному Западу не нужна большая и многонациональная Россия, ее хотят расчленить и разграбить, однако без суверенной и сильной России стабильный миропорядок невозможен.

«Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией», — подытожил глава государства.

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Политика #Россия #Мир
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