Путин представит контуры нового мира после победы над Украиной

Президент Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, сообщает пресс-служба Кремля. Речь Путина будет посвящена положению «русского мира после победы» России в конфликте с Украиной.

В масштабном мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России.

Кроме этого, на форум, посвященный 30-летию образования организации, приедут представители органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры, говорится в сообщении.

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор проходит 27-28 ноября в Москве. Его председателем является патриарх Кирилл. Центральная тема форума — «Настоящее и будущее русского мира».

Последний раз президент выступал на съезде Всемирного русского народного собора в 2018 году. Тогда свою речь он посвятил важности установления многополярного мира, заявив, что «отдельные государства» для переформатирования мира используют русофобию.