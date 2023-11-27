НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин представит контуры нового мира после победы над Украиной

Источник:
Sibnet.ru
368 7

Президент Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, сообщает пресс-служба Кремля. Речь Путина будет посвящена положению «русского мира после победы» России в конфликте с Украиной.

В масштабном мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России.

Кроме этого, на форум, посвященный 30-летию образования организации, приедут представители органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры, говорится в сообщении.

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор проходит 27-28 ноября в Москве. Его председателем является патриарх Кирилл. Центральная тема форума — «Настоящее и будущее русского мира».

Последний раз президент выступал на съезде Всемирного русского народного собора в 2018 году. Тогда свою речь он посвятил важности установления многополярного мира, заявив, что «отдельные государства» для переформатирования мира используют русофобию.

Еще по теме
Нейросеть Google опровергла высадку американцев на Луну
Губернатор допустила замену глав регионов на нейросети
Кремль отверг влияние западных поставок оружия на ход спецоперации
Кремль опроверг пересмотр условий помилования за участие в СВО
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому
Россия «свела с ума» западные ракеты
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.

mosquito__2010

Те кто под Авдеевкой попросту не понимали что их всех бросили на убой, так же как под Бахмутом, нужно...

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

Asd10

Ты просто недопонял. Они вместе бежали. ☺