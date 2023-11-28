Почему мужчина теряет интерес к женщине

Мужчина перестает писать и звонить женщине, редко соглашается на встречи или все чаще ссылается на дела. Причина одна — он потерял интерес. Почему так происходит и можно ли это исправить?

История, когда в начале отношений мужчина из кожи вон лезет, чтобы завоевать девушку, а спустя время охладевает, достаточно распространенная. Психологи считают, что проблема может скрываться как в самой женщине, так и в изначальных целях мужчины.

Причина 1: центр вселенной

Мужчина теряет интерес к женщине, когда женщина теряет интерес к самой себе, считает семейный психолог Руслан Алиев.

Происходит это так: мужчина до свадьбы влюбляется в девушку, которая увлечена своими целями, занимается собой, у нее есть хобби и дела. После свадьбы женщина забрасывает все и в центр вселенной ставит мужчину. Такой она становится не интересна мужчине.

Алиев советует женщинам никогда себя не забрасывать. После замужества или рождения детей у любой женщины должны сохраняться свои интересы, хобби. Необходимо продолжать заниматься самореализацией. Тогда интерес мужчины не угаснет.

«Если женщина ставит в центр вселенной какого-то мужчину, то именно этот мужчина ее и погубит», — считает психолог.

Причина 2: розовые очки

По мнению психолога Вероники Степановой, часто женщины на начальном этапе отношений «надевают розовые очки». Они не замечают, что изначально их избранник не имеет серьезных намерений, а играет в пикапера.

В таких случаях ошибкой становится то, что женщина пропускает момент, когда мужчина отстраняется, и продолжает с ним контактировать.

Правильнее при первых звоночках самой отстраниться от отношений. Скорее всего, тогда мужчина возьмется завоевывать партнершу снова.

Причина 3: отсутствие меры

Когда между мужчиной и женщиной возникает взаимная симпатия и притяжение, им хочется находиться вместе постоянно. Но это грозит быстрым насыщением. Не нужно проводить с мужчиной столько времени, сколько ему хочется. А тем более — больше этого.

«Ее (женщины) как бы должен быть дефицит. Все время ощущение: "Эх, не доел"», — сказала Степанова.

Другие причины

Среди причин, по которым мужчина теряет интерес к женщине, нередкая — настроение и характер партнерши. Представители мужского пола хотят видеть рядом счастливую, веселую девушку. Если при знакомстве она зацепила именно этими качествами, а потом оказалась угрюмой и пессимистичной, то наступит разочарование и интерес пропадает.

Также поводом для отстранения мужчины может стать скука, отсутствие сексуальной энергии женщины, чрезмерная забота (когда женщина ведет себя как мама по отношению к партнеру) или постоянные претензии. А еще запущенный внешний вид.