Задержанному певцу Шарлоту вменили дискредитацию ВС России

Полиция в среду задержала в петербургском аэропорту «Пулково» певца Эдуарда Шарлота, молодому человека вменяется ряд административных правонарушений по статьям о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также мелком хулиганстве и умышленной порче паспорта.

25-летний исполнитель доставлен в отдел полиции, в отношении него проводятся процессуальные действия по привлечению к административной ответственности, сообщает региональный главк МВД РФ.

Шарлот в июне разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.

В аэропорту «Пулково» певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.