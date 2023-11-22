Чат-бот GigaChat внедрили в пакет «МойОфис»

Создатели программного обеспечения «МойОфис» интегрировали в него генеративную нейросеть GigaChat Сбербанка, сообщает пресс-служба разработчиков.

Чат-бот GigaChat уже интегрирован в редакторы документов «МойОфис Стандартный», корпоративную почту Mailion и цифровое рабочее пространство Squadus, отмечается в сообщении.

В частности, применение GigaChat в почтовой системе Mailion позволит провести анализ цепочек писем. Инструмент поможет создавать краткое резюме изложенного в цепочке писем, а также определять необходимые к выполнению задачи.

В редакторах GigaChat позволит генерировать текст, готовить шаблоны для ответов. Также на основе GigaChat разрабатывается фирменный помощник «МойДень». Он будет представлять единую панель задач на основе документов, писем и календаря пользователя.